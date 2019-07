You: Netflix anuncia segunda temporada con importante mensaje a fans

Con una trama única, "You", de Netflix, se robó toda la atención de los usuarios del servicio y cibernautas en general. La historia, que empezó como una crítica hacía la vulnerabilidad en las redes sociales, terminó como una ficción que nos habla del amor tóxico y el acoso en su máxima expresión.



"You", protagonizada por Penn Badgley (de Gossip Girl) y Elizabeth Lail (de Once Upon a Time), cuenta la historia de Joe Goldberg, un encargado de una librería que se obsesiona por Beck a primera vista y comienza a perseguir todo lo que rodea su vida y a través de redes sociales. Gracias a su popularidad, Netflix decidió presentar una temporada más.

Si bien su final abierto dejó a más de uno con dudas sobre qué pasará con el personaje de Penn Badgley, el drama basado en la novela de Carolien Kepnes compartió en redes sociales un mensaje donde anunciaba el inicio de sus grabaciones.

En el clip podemos ver a Penn Badgley (Joe Golberg) mencionando que la serie no significa "amor", para posteriormente escuchar a Shay Mitchell diciendo en español: "es una obsesión".

La serie concebida por Sera Gamble y Greg Berlanti vio la luz por por primera vez en Estados Unidos a través de Lifetime. El canal emitió un comunicado anunciando la segunda temporada de la serie; sin embargo, a fines de 2018 se comunicó que "You" se transmitiría ahora mediante Netflix.

Si bien la primera temporada de "You" estuvo basada en el libro homónimo de Caroline Kepnes, la segunda temporada tomaría los sucesos de la primera novela de la misma autora "Hidden Bodies".

En este texto, Joe Golberg se obsesiona con Amy y Love, por lo cual las seguiría a Los Ángeles. Todo sucedería sin que él olvide su oscuro pasado, que al parecer, le traería nuevos problemas.