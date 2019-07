Once Upon a Time in Hollywood: primeras imágenes de la última cinta de Quentin Tarantin

Después de meses de haber empezado el rodaje de Once Upon a Time in Hollywood, la última película del famoso director Quentin Tarantino, se publicaron imágenes en donde podemos ver a los distintos personajes que aparecerá en la película ambientada en la década de los 60.

La encargada de difundir las imágenes fue la revista Vanity Fair. En las instantáneas se puede observar a Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Brad Pitt caracterizados como sus personajes.

No cabe duda que el personaje que más llama la atención es el de Margot Robbie, quien interpreta a Sharon Tate, la actriz asesinada por la secta 'La Familia', liderada por el desaparecido Charles Manson.

Once Upon a Time in Hollywood

Según contó el propio Tarantino en una entrevista la trama de la película no se centrará en la vida de Charles Manson como se creía en un principio, sino en la historia de dos actores de Hollywood en 1969.

“La historia que tiene lugar en Los Ángeles de 1969, en el mejor momento del Hollywood hippy. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex estrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina de muy famosa… Sharon Tate”.

Quienes completan el reparto de la cinta son: Margot Robbie, Al Pacino, Tim Roth, Burt Reynolds, Dakota Fanning, Michael Madsen y Kurt Russell.

Once Upon a Time in Hollywood se estrenará el 26 de julio en Estados Unidos.