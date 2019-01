The Walking Dead: El Showrunner de la serie da revela un importante detalle

Los fanáticos de The Walking Dead están contando los días para el estreno de los nuevos capítulos de la serie que corresponden a la segunda mitad de la novena temporada. Por lo que ya se van conociendo algunos detalles que irán definiendo lo que se avecina en la serie que ha recuperado un poco su sintonia.

A través de una entrevista con el portal Entertainment Weekly, la showrunner Angela Kane, se refirió sobre la segunda tanda de episodios que se vienen, y que en los mismos podrán ver a “La Feria”, es decir, una reunión de comunidades de sobrevivientes de mayor relevancia en los cómics.

“Realmente nos sumergimos en la idea de lo que este festival es de una manera real para nuestra gente. Los orígenes de este tipo de ferias comerciales eran que las personas de comunidades remotas realizarían una caminata e intercambiarían bienes útiles porque no todas las comunidades tenían todo lo que necesitaban. Es un lugar donde las personas pueden aprender nuevas habilidades y recoger los suministros que necesitan. También es una oportunidad para que se unan como comunidades diferentes”, expresó.

Angela Kang confirms we will see The Fair in the back half of #TheWalkingDead Season 9. Details (via @EW): https://t.co/Vax3yY3tjE pic.twitter.com/wNksLS693l