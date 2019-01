Actor de ‘Shazam!’ confirma un importante detalle con respecto a Superman [FOTOS]

En el 2018, comenzaron a salir varios rumores que indicaban que Henry Cavill se alejaría del papel de Superman, pues se había viralizado un supuesto cameo fallido del personaje en la película de Shazam!. Sin embargo, tras varios meses, el protagonista de la cinta próxima a estrenarse, Zachary Levi, aseguró que Cavill seguirá llevando la capa del hombre de acero.

A través de una entrevista que tuvo con el portal Collider, el actor de Shazam! Reveló que estaba feliz de ya no ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel, porque gracias a la muerte de su personaje, pudo quedarse con el papel principal de la cinta. Es debido a esto, que el entrevistador le realizó un comentario con respecto a la continuidad de Henry Cavill como Superman.

“Bueno, pero él sigue siendo Superman. El hecho de que no hayan logrado hacer otra película independiente de su personaje no significa que él ya no lo sea o que no siga arrasando como Superman. Ni tampoco significa que todo el mundo no sigue amándolo como es él, ¿verdad?”.

Esta opinión a favor de Zachary Levi sobre la continuidad de Henry Cavill como Kal-El, se da luego que, cuando se estrenara Aquaman, Jason Momoa afirmara que el actor seguirá interpretando a Superman, por lo que ‘Shazam!’ decidió hacer lo mismo.

Es por eso que sumando las declaraciones de dos actores que comparten el mismo Universo Cinematográfico que Henry Cavill, se podría confirmar que en efecto, él no se ha alejado de Superman, pero todo será incertidumbre hasta que regrese como el héroe a la pantalla grande.

Debido a que el DCEU confirmó que no habrá más películas grupales, la apuesta vaya a caer sobre una posible “Hombre de Acero 2”, sobre todo teniendo en cuenta el éxito que ha representado Aquaman.