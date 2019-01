Creed 2: protagonista reveló qué escena fue inspirada en Dragon Ball [VIDEO]

Michael B. Jordan, popular en Hollywood por interpretar al villano Killmonger en Black Panther; decidió hace poco volver a ponerse a las órdenes de Sylvester Stallone para su nueva cinta Creed II.

La entrega de la saga de Rocky Balboa, no solo nos colocó en pantalla grande una vez más a Jordan, sino también a su personaje Adonis Creed. Pero entre escena y escena, el protagonista de la película mencionó que una referencia al anime Dragon Ball estuvo presente en la trama.

En una entrevista para Rooster Teeth, Michael B. Jordan mencionó que desde niño ha sido un gran fanático del anime basado en la historia de Akira Toriyama. El intérprete reveló que una de las escenas estuvo basada en la batalla de Gohan contra Cell.



"Hubo una vez rodando Creed II, que me caigo al suelo y luego me levanto, esto me recordó aI legendario momento en el que Goku le da fuerzas a Gohan. Es decir, cuando el saiyajin parecía que estaba perdiendo contra Cel. Ese ha sido uno de los momentos de anime que me han inspirado", confesaba el actor.





Como se sabe, Creed 2 nos narra la historia de Adonis Creed, quien tras ser entrenado por el legendario Rocky Balboa, debe hacer frente a una rivalidad heredada y responder al reto de Ivan Drago, el veterano boxeador que hace muchos años asesinó a su padre en el ring y fue derrotado por Balboa. Creed no la tendrá fácil, pues Drago ha entrenado y criado a su hijo especialmente para esta venganza.