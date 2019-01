Roma hace historia con 10 nominaciones en los Premios Oscar

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas reveló la relación de los nominados a los Premios Oscar 2019 y una de las películas que obtenido mayor cantidad de nombramientos dentro de las más de veinte categorías ha sido la cinta mexicana 'Roma'.

Son en total 10 las nominaciones que ha recibido esta película original de Netflix, producida por el director y guionista mexicano, Alfonso Cuarón, quién viene celebrando el éxito de una de sus mejores producciones, hasta la actualidad.

La primera sorpresa, para 'Roma',dentro de la lista de nominados a los Academy Awards 2019, fue la de Mejor Actriz de Reparto que recibió la actriz mexicana Marina de Tavira, quien interpreta a una madre de familia de clase media llamada Sofía, dentro de la cinta. Yalitza Aparicio, protagonista de 'Roma', es otra de las actrices nominadas quién figura en la lista que premia a la Mejor Actriz de los Oscar 2019.

El director mexicano a cargo de esta producción, Alfonso Cuarón, también recibió una nominación en la categoría de Mejor Director, ante la cual tendrá que competir con Adam McKay, Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski y Spike Lee.

La categoría más esperada para los amantes del cine también tiene un espacio para la producción de Cuarón pues 'Roma' ha obtenido una nominación dentro de Mejor Película. Esto marca un hito no solo para la producción mexicana si no para el cine latinoaméricano pues es la primera vez que una cinta en español (y mixteco) es nominada a un Oscar tan importante como este.

'Roma' tendrá que disputar este galardón de oro con películas como "Black Panther", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "BlacKkKlansman", "A Star is Born", "The Bohemian Rhapsody".

Al igual que en galas anteriores que premian a lo mejor del cine y la televisión, como los Golden Globes o los Critics Choice Awards, la cinta de Cuarón logró obtener, nuevamente, la nominación a Mejor Película Extranjera.

Las otras cinco categorías en las que aparece 'Roma' son la de Mejor Mezcla de Sonido; Mejor Edición; Mejor Diseño de Producción, para Eugenio Caballero; Mejor Guión Original y Mejor Fotografía.

ROMA: Sinópsis

Esta historia dirigida por el destacado actor mexicano Alfonso Cuarón retrata las viscititudes a las que se enfrenta Cleo, una empleada doméstica interpretada por la ya conocida actriz Yalitza Aparicio, quien tiene que afrontar el rechazo y abandono de una sociedad marcada por las desigualdades de clases.

La cinta, ambientada en los conflictos políticos ocurridos en México en los años 70, muestra la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las empleadas domésticas como ella. El abandono familiar será uno de los tópicos de esta historia, el cual se verá representado a través de dos mujeres protagonistas de 'Roma': Cleo y Sofía, interpretado por Aparicio y Marina de Tavira.