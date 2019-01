Premios Oscar 2019: Black Panther es nominada a 'Mejor película' [VIDEO]

Black Panther , de Marvel Studios, ha sido la gran sorpresa de los nominados a los Premios Oscar 2019. La cinta de Ryan Coogler ha sido seleccionada como "Mejor Película", siendo la única de su género en ingresar a esta disputada tanda.

La historia situada en la ficticia Wakanda es la primera película de superhéroes en disputar el premio más codiciado de Hollywood.

En esta categoría, considerada como la más importante de la noche en la ceremonia de los Premios Oscar 2019, se suma a algunas de las favoritas del año como The Favourite, Green Book, Roma y BlacKkKlansman, que también cosecharon varias nominaciones en distintos espacios de la gala.

