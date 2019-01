Premios Oscar 2019: 'Roma' lidera la lista de 'Mejor película extranjera' [VIDEO]

Lo que la prensa especializada se esperaba acaba de cumplirse. Esta mañana se llevó a cabo la lectura de los nominados a los Premios Oscar 2019, y entre sus categorías más comentadas, se encontraba la de "Mejor película extranjera".

Como muchos lo anunciaban, el mexicano Alfonso Cuarón logró ingresar a esta tanda junto con su cinta 'Roma', producción elaborada por la empresa Netflix.

Para esta año, el largometraje de Cuarón tendrá que competir contra cintas como Capernaum de Líbano, Cold War de Polonia, Never look away de Alemania y Shoplifters de Japón.

Roma en los Globos de Oro 2019

La cita previa a los Oscar 2019 nos trajo más de una sorpresa, sobre todo con 'Roma' del mexicano Alfonso Cuarón.

El largometraje logró obtener uno de los premios más importantes en la ceremonia de los Globos de Oro 2019: Mejor película en lengua extranjera.

La última obra de Alfonso Cuarón, es un relato cinematográfico que retrata la vida de una empleada doméstica llamada Cleo, quien trabaja para una familia de clase media situada en Ciudad de México durante el gobierno de Luis Echeverría, en tiempos de conflictos sociales y que tiene que sobrellevar la realidad que se oculta detrás de las trabajadoras del hogar: las cotideanidades y la indeleble desigualdad en Latinoamérica.