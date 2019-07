Harry Potter: ¿Fuimos engañados? Se descubre el secreto mejor guardado de la saga

La saga de Harry Potter ha vuelto a ser popular. Protagonizada en su momento por los actores Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint, la historia basada en los libros de J. K. Rowling al parecer no nos han contado toda la verdad.

Con la llegada de la saga a Netflix, fanáticos viene compartiendo teorías y puntos de vista sobre la historia en redes sociales. Entre las cosas que se viene leyendo en Internet, una 'aclaración' sobre la cicatriz que tiene en la frente el protagonista está dando de qué hablar.

De acuerdo a la página web 'TodayYears Old', la cicatriz de Harry Potter en realidad es un Avada Kedavra, hechizo utilizado para matar a los padres del joven mago.

"¿Sabían que la cicatriz del mago no es la marca de un rayo, sino que en realidad es el movimiento de la mano cuando haces el hechizo?", menciona la plataforma.

Did you know Harry Potter’s scar isn’t a lightning bolt, but actually the hand motion to cast Avada Kedavra pic.twitter.com/B8ig9dLGFg