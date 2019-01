Spider-Man: Far From Home: tráiler habría revelado futuro de Iron Man tras Avengers 4

Spider-Man: Far From Home compartió hace unos días su primer avance oficial. En teaser tráiler no solo nos presentó la primera imagen del héroe arácnido de Marvel, sino también habría revelado qué sucedió tras los eventos en Avengers 4: Endgame.

En redes sociales, seguidores vienen 'desmenuzando' el teaser para poder encontrar alguna referencia a la cinta que continuará la historia de Infinity War. Información sobre Iron man fue revelada.

Como sabemos, en "Far From Home", Peter Parker viaja a Europa para pasar unos divertidos momentos junto a sus amigos del colegio. En medio de la diversión, Nick Fury aparecerá para darle una nueva misión a Spiderman: detener a los "Elementales", descritos en Marvel Comics como unas criaturas capaces de manipular los elementos naturales.

Tras la difusión de las imágenes, fans de Marvel han quedado sorprendidos por no ver en el avance a Iron man, principal mentor del joven Peter Parker. Seguidores del Universo de Marvel creen que "Spider-Man: Far From Home" estaría ambientada tiempo después de "Avengers 4: Endgame", lo que significaría significar que Tony Stark sufrió un destino fatal en la lucha contra Thanos.





¿Iron man sobrevivió tras chasquido de Thanos?



1.- Terminando Infinity War, Tony Stark y Nébula logran sobrevivir en el planeta Titán tras el chasquido que realiza Thanos con su Guantelete del Infinito.



2.- El avance de Avengers: Endgame nos presentan a Stark solo en el espacio confesando que ha estado vagando por mucho tiempo y ya no cuenta con comida para sobrevivir. En redes sociales fans indican que Marvel no estaría dispuesto a darle un final “indigno” a su personaje más antiguo en pantalla grande.



3.- Rocket o Rescue, versión guerrera de Pepper Potts, serían los que rescaten a Iron man, según especulación de los fanáticos en rede sociales. El integrante de 'Guardianes de la Galaxia' no solo es uno de los pocos supervivientes de la masacre de Thanos, sino también es el único que conoce el universo como la palma de su mano.



¿Iron man se sacrificaría por Spiderman?



Es una posibilidad. Lo que más marcó a Iron-Man, durante toda la UCM ha sido su lealtad a sus amigos, lo que finalmente lo llevaría a hacer un sacrificio final. ¿Acaso la muerte de Peter Parker lo llevaría a tomar esta decisión? ¿Le afectará su desaparición en Infinity War?. Solo recordemos lo que dijo en "Spider-Man: Homecoming":



"¿Qué pasaría si alguien hubiera muerto esta noche? Sería otra historia, ¿verdad? Porque eso sería tu culpa. Y si tú murieras, yo sentiría que sería mi culpa. No necesito eso en mi conciencia."