The Hypnotist's Love Story, la serie que verás si te gustó 'You' de Netflix

"You" llegó a Netflix sin imaginar que el éxito la acompañaría casi desde el primer día de estreno. La serie que nos narra las acciones de Joe Goldberg, no solo ha logrado quedarse con el gusto de los usuarios del servicio, sino también de la crítica.

Pero, todo cabe indicar que "You" estaría a punto de perder algunos seguidores, luego de ser anunciada la ficción de The Hypnotist's Love Story; historia casi hermana, por lo menos en la trama de la "You" de Netflix.

La peligrosa obsesión del personaje de Penn Badgley (Joe Goldberg) con Beck (Elizabeth Lail) marcó un antes y un después en contenidos sobre acoso en la pantalla. Esta trama habría abierto las puertas a varias ficciones más, siendo la primera confirmada The Hypnotist's Love Story, nueva historia que llegará de la mano de ABC.

De acuerdo con medios internacionales, Heather Graham será la protagonista de la historia: ella dará vida a una mujer obsesionada con su exnovio, al punto de acosarlo de forma enfermiza. La serie estará basada en la novela homónima de Liane Moriarty, escritora de Big Little Lies.

A través de su portal, Variety ha dado más luces de la trama de The Hypnotist's Love Story. La historia nos presentará a Ellen, una exitosa hipnoterapeuta, quien después de una serie de romances fallidos es optimista sobre su novio actual. Pero luego él revela una verdad perturbadora: una exnovia (Graham) lo ha estado siguiendo durante años. Ellen se encuentra intrigada, y extrañamente emocionada por la existencia de esta acosadora, pero lo que no sabe es que ya se han encontrado.

ABC ha solicitado un piloto de la serie para octubre de 2019, así que deberemos esperar un poco para poder ver en pantalla esta atrapante y misteriosa historia.