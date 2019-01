Spider-Man: Far From Home: Pasaporte de Peter Parker ocultaría escena con Iron Man

Spider-Man: Far From Home presentó su tráiler, y las teorías de los fans han empezado. En redes sociales cibernautas no solo han hablado de la trama en la nueva entrega de Peter Parker, sino también sobre la posible conexión que tendría con otros personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como se sabe, para esta segunda película, Peter Parker viajará hasta Europa para pasar un tiempo con sus compañeros de escuela, pero si eres observador, quizá te diste cuenta de algunos aspectos interesantes sobre la vida privada del héroe. El tráiler de Spider-Man: Far From Home nos ocultó una interesante información dentro del pasaporte del personaje.

Si vemos con detenimiento, en el documento hay un número que representa la identidad de Peter Parker. ¿Qué quiere decir el 5S280806?.

Según un usuario en Reddit, quien se tomó el trabajo de investigar esta pista, en Spider-Man: Far From Home los números 5S280806 representarían una fecha especial en las historietas del Hombre Araña. El '28/08/06' curiosamente coincide con la fecha de publicación del cómic 'The Amazing Spider-Man Vol. 1 #533', popular entre los fans por representar el apoyo de Iron Man a Peter Parker para revelar su identidad al mundo en la época de Civil War.

¿Spider-Man: Far From Home ante o después de Endgame?

Cuando la productora de Sony Pictures para Spider-Man, Amy Pascal, anunció el rodaje de Far From Home el año pasado, dijo ante la prensa: "Estamos comenzando la historia unos minutos después de que Avengers 4 termine".