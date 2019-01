Se confirmó el showrunner para la próxima serie de la Bruja Escarlata y Visión

Marvel ya viene preparando una nueva serie sobre los personajes de Bruja Escarlata y Visión, para la plataforma digital de Disney. La misma ya comienza a tomar forma con la incorporación de Jac Schaeffer para ser el “showrunner”, es decir, el máximo responsable de una producción televisiva.

A través del portal The Hollywood Reporter, se pudo conocer la llegada de Schaeffer, una de las guionistas de la película Capitana Marvel, a un proyecto en el que se espera que Elizabeth Olsen y Paul Bettany retomen sus papeles como Bruja Escarlata y Visión, respectivamente.

Recordemos que a finales de este año Disney lanzará su plataforma de streaming en la que, entre otros contenidos, planea distribuir varias series originales de Marvel.

Como suele pasar al respecto con todo lo que rodea a la gigante empresa de los cómics, estos proyectos se están desarrollando en un máximo secreto, aunque en el pasado mes de noviembre Disney confirmó que están trabajando en una serie sobre Loki, el personaje interpretado en el UCM por Tom Hiddleston.

Pero no será lo único, pues también contarán con dos series sobre el universo de Star Wars: The Mandalorian, protagonizada por el chileno Pedro Pascal; y un proyecto todavía sin título que encabezará el mexicano Diego Luna donde recuperará el personaje de Cassian Andor que supo protagonizar en la cinta Rogue One.

La historia de Bruja Escarlata y Visión, es una de las más importantes y trágicas de los cómics de Marvel. Su relación, que fue expuesta en Avengers: Infinity War, se extiende en una dramática trama en la historietas.

Ambos llegan a casarse, pese a que sus compañeros están en desacuerdo. Con el tiempo, se convierten en padres de dos hijos. Pero cuando viven su historia de amor, Visión muere y, aunque es reconstruido, pierde sus recuerdos y no regresa con su esposa.

Con el tiempo, Wanda descubre que sus hijos fueron una ilusión generada por sus poderes, estando bajo el control del demonio Mephisto, lo que provoca que ella pierda el control y desencadene una serie de tragedias.