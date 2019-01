Avengers Endgame: Sacan a luz un nuevo teaser que emocionó a todos sus fanáticos [VIDEO]

Pese a que en las últimas horas todas las miradas se la llevó Spiderman: Far From Home, Marvel Studios no se da un respiro y decidió soltar un teaser de Avengers Endgame que a muchos ha emocionado, pues el estreno es dentro de muy poco.

En el teaser que sacó Marvel, nos hacen recordar que faltan solo 100 días para el esperado estreno de Avengers: Endgame. Este anuncio, lo hicieron por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde con unas imágenes muy llamativas, pero ya vistas anteriormente, nos mencionan el tiempo que falta.

Con esto, se espera que en estos meses previos al estreno se vea gran cantidad de material promocional muy importante acerca de la película, pero en realidad solo será relacionado a la misma, porque sobre la cinta solo observaremos los primeros 10 o 15 minutos, según anunció Kevin Feige.

“Con la culminación de 22 películas interconectadas, la cuarta entrega de la saga de los Vengadores llevará al público a ser testigo del momento cumbre en este épico viaje. Nuestros queridos héroes entenderán verdaderamente lo frágil que es esta realidad y los sacrificios que deben hacer para mantenerla”, señaló.

Pero no es la única película que se asoma en el Universo Cinematográfico de Marvel, porque antes que llegue la cuarta entrega de ‘Los Vengadores’, tendremos el estreno de la Capitana Marvel, que figura como el personaje más importante en la franquicia. Avengers: Endgame, se estrena el 26 de abril.

Mira el teaser a continuación