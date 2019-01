Cazafantasmas: anuncian nueva cinta y primer teaser es revelado [VIDEO]

Actualización

En medio de la noticia y de la emoción de los fans, el portal Entertainment Weekly liberó el primer teaser de la cinta dirigida por Jason Reitman.

El portal Variety informó que Sony Pictures está poniendo todo su interés para una próxima entrega de la franquicia "Ghostbusters" o conocida en Latinoamérica como "Los Cazafantasmas".

Horas después, Entertainment Weekly confirmó la noticia y reveló que la película será dirigida por el exitoso Jason Reitman (Tully, Young Adult, Up in the Air, Juno), quien además es hijo del director de la primera película de Los Cazafantasmas, Iván Reitman.

Reitman dijo a la prensa que se consideraba a sí mismo “el fan número uno de Los Cazafantasmas”. Así también, recordó con nostalgia sus visitas al set cuando era niño.

“Este es el siguiente capítulo de la franquicia original. No se trata de un reboot. Lo que sucedió en la década de los 80 ocurrió en la década de los 80, y este nuevo capítulo tiene lugar en la actualidad”.

Las grabaciones, según los portales estadounidenses, comenzarán en el verano 2019. El objetivo es estrenar el largometraje en el 2020.

Por el momento no se tiene confirmada la participación de alguno de los miembros originales (salvo Harold Ramis, que falleció en 2014), pero se informó que Jason Reitman comenzó el proceso para seleccionar a cuatro integrantes que darán vida a “misteriosos roles”.

¿Veremos nuevamente a Bill Murray y Rick Moranis en acción?