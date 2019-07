La nueva película de He Man, tendrá guionistas provenientes del Universo Marvel

Sony Pictures ahora si quiere concretar la cinta de He Man y los Amos del Universo, que por tanto tiempo estuvo postergada, debido a constantes problemas en el desarrollo de la misma, los que impidieron que esta llegue a la fase de pre-producción, pero ahora parece que si hay luz verde al proyecto con la confirmación de los directores y guionistas.

Los encargados de escribir la historia, serán uno viejos conocidos del mundo Marvel, pues estuvieron involucrados en el proyecto Iron Man. En un principio habían sido los hermanos Aaron y Adam Nee, pero ahora el portal Variety informó que Sony Pictures decidió contratar a Art Marcum y Matt Holloway como guionistas.

Tanto Marcum como Holloway se encargarán de este proyecto, luego de que los nuevos directores trabajaran por un tiempo en el guión anterior creado por David Goyer, que si bien llegó a ser director y guionista de la nueva cinta, ahora, es solo productor ejecutivo.

Teniendo eso en cuenta, Marcum y Holloway llegan a la película de He-Man y los Amos del Universo con una gran experiencia, como fue la de participar en la primera película de ‘Iron Man’, ‘Transformers: The Last Knight’ y ‘Men in Black: International’.

Pero es todo lo que sabe hasta el momento relacionado a esta película, por lo que tendremos que ser pacientes para saber si en efecto He-Man y compañía logran pasar la etapa de desarrollo y llegar así a la pantalla grande.