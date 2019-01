Conoce las producciones del 2018 que fueron nominadas a los Anime Awards

No solo lo mejor de la televisión y del cine puede destacar en la temporada de premios, sino el anime también se da lugar , es por eso que la plataforma de streaming CrunchyRoll, dio a conocer los nominados para sus 2018 Anime Awards, un evento que premia a lo mejor de la animación japonesa en diferentes categorías.

En las categorías más relevantes, como la del ‘Anime del Año’ se encuentran series como: Devilman Crybaby, Violet Evergarden, A Place Further Than the Universe, Megalobox, Zombie Land Saga y Hinamatsuri. Si eres de los suscritos a la plataforma, ya pueden emitir su voto a través del siguiente enlace.

Estas son todas las categorías que existen para el evento.

Mejor Animación

- My Hero Academia Season 3

- Devilman Crybaby

- Bloom into You

- MEGALOBOX

- A Place Further Than the Universe

- Violet Evergarden

Mejor Opening

- KISS OF DEATH por Mika Nakashima x Hyde

- Fighting Gold por Coda

- Deal with the Devil por Tia

- Aggretsuko Theme por Miura Jam

- POP TEAM EPIC por Sumire Uesaka

- Fiction por Sumika

Mejor Ending

- Star Overhead por the pillows

- Fly Me to the Star por Starlight Kukugumi

- Akatsuki no Requiem por Linked Horizon

- Ref:rain por Aimer

- Spiky Seeds por the pillows

- Kakatte Koi yo por NakamuraEmi

Mejor Película

- Fireworks

- Liz and the Blue Bird

- My Hero Academia: Two Heroes

- Mazinger Z: Infinity

- Mirai

- Night is Short, Walk on Girl

Mejor diseño de Personajes

- Aggretsuko

- Violet Evergarden

- MEGALOBOX

- Devilman Crybaby

- ZOMBIE LAND SAGA

- JoJo’s Bizzare Adventure: Golden Wind

Mejor Chico

- Honda-san (Skull-face Bookseller Honda-san)

- Haida (Aggretsuko)

- Joe (MEGALOBOX)

- Sakuta Azusagawa (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai)

- Kotaro Tatsumi (ZOMBIE LAND SAGA)

- Izuku Midoriya (My Hero Academia Season 3)

Mejor Chica

- Nadeshiko Kagamihara (Laid-Back Camp)

- Asirpa (Golden Kamuy)

- Hinata Miyake (A Place Further Than the Universe)

- Anzu (HINAMATSURI)

- Lily Hoshikawa (ZOMBIE LAND SAGA)

- Mai Sakurajima (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai)

Mejor actor de voz (Japonés)

- Mamoru Miyano as Kotaro Tatsumi (ZOMBIE LAND SAGA)

- Rareko as Retsuko (Aggretsuko)

- Megumi Han as Miki Makimura (Devilman Crybaby)

- Reina Ueda as Akane Shinjo (SSSS.Gridman)

- Soma Saito as Honda-san (Skull-face Bookseller Honda-san)

- Nao Toyama as Rin Shima (Laid-Back Camp)

Mejor Actor de Voz (Inglés)

- Kari Wahlgren as Haruko Haruhara (FLCL Progressive)

- Christopher Sabat as All Might (My Hero Academia Season 3)

- Erica Mendez as Retsuko (Aggretsuko)

- David Wald as the Narrator (Mr. Tonegawa: Middle Management Blues)

- Tia Ballard as Zero Two (DARLING in the FRANXX)

- Erika Harlacher as Violet Evergarden (Violet Evergarden)

Mejor Director

- Atsuko Ishizuka (A Place Further Than the Universe)

- Taichi Ishidate (Violet Evergarden)

- Yohei Suzuki (Planet With)

- Masaaki Yuasa (Devilman Crybaby)

- You Moriyama (MEGALOBOX)

- Hiroko Utsumi (Banana Fish)

Mejor Protagonista

- Retsuko (Aggretsuko)

- Yumeko Jabami (Kakegurui: Compulsive Gambler)

- Joe (MEGALOBOX)

- Violet Evergarden (Violet Evergarden)

- Rimuru Tempest (That Time I Got Reincarnated as a Slime)

- Sakuta Azusagawa (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai)

Mejor Antagonista

- Yuri (MEGALOBOX)

- Ryo Asuka (Devilman Crybaby)

- All For One (My Hero Academia Season 3)

- Momonga (Overlord III)

- Tokushiro Tsurumi (Golden Kamuy)

- Akane Shinjo (SSSS.Gridman)

Anime del Año

- Devilman Crybaby

- Violet Evergarden

- A Place Further Than the Universe

- MEGALOBOX

- ZOMBIE LAND SAGA

- HINAMAT

- SURI