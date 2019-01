Spider-Man: Far From Home: Filtran posible fecha de estreno del tráiler [VIDEO]

El portal especializado en Cine y TV, SuperBroMovies, mencionó que tiene la fecha exacta que serán reveladas las imágenes.

Spider-Man: Far From Home, que tiene como protagonistas a Tom Holland, Jake Gyllenhaal y Zendaya debería presentar su primer adelanto el próximo 15 de enero de este año.

Como se sabe, algunas imágenes de Spider-Man: Far From Home fueron expuestas en la Comic Con Experience de Brasil en diciembre del año 2018. Se esperaba que el tráiler fuera lanzado en línea el mismo día, pero se informó que Sony Pictures cambió los planes en el último momento.

Si bien el rodaje de la cinta ya acabó, atentos fans revelaron en las redes sociales que la filmación comenzó en Reino Unido en julio del año pasado. Luego, la producción se trasladó a Venecia en septiembre para terminar con el trabajo.

"Filmamos en Londres, Atlanta, Venecia y Reino Unido. Spidey pasará tiempo en Nueva York , pero pasará otro en diferentes partes del mundo".

Si la información se llega a cumplir, fanáticos en redes sociales especulan sobre lo que pasará con Spider-Man en el UCM; ya que como es de conocimiento público, Peter Parker fue víctima de Thanos en Infinity War. Entonces, ¿continuará el tráiler como si nunca hubiera ocurrido nada en Avengers o podríamos ver algunas pistas de lo que ocurre en Endgame? ¿La película estará ambientada a eventos antes o después de la lucha contra el titán loco?

Spider-Man: Far From Home verá el regreso de Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man, Marisa Tomei como Tía May, Zendaya como Michelle, entre otros.

Pero esto no es todo, para esta entrega se espera la participación de Jake Gyllenhaal como Quentin Beck / Mysterio, Samuel L. Jackson como Nick Fury, Cobie Smulders como Maria Hill, Remy Hii, Numan Acar y JB Smoove.