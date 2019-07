"You": El oscuro final del libro que no quiso replicar Netflix [VIDEO]

Es la serie del momento. Con una trama única, "You", de Netflix, se ha robado toda la atención de los usuarios del servicio y cibernautas en general. La historia, que empezó como una crítica hacía la vulnerabilidad en las redes sociales, terminó como una ficción que nos habla del amor tóxico y el acoso en su máxima expresión.



"You", protagonizada por Penn Badgley (de Gossip Girl) y Elizabeth Lail (de Once Upon a Time), cuenta la historia de Joe Goldberg, un encargado de una librería que se obsesiona por Beck a primera vista y comienza a perseguir todo lo que rodea su vida y a través de redes sociales.

Teniendo en cuenta que la historia está basada en el libro de Caroline Kepnes, "You", trató de acaparar gran parte de la trama original, sin embargo, tuvo que cambiar algunos detalles como la ausencia de algunos personajes y la incorporación de otros; además de dejar de lado lugares donde ocurren hechos claves.



Pero entre todas estas cosas, lo que más ha llamado la atención ha sido el inesperado y diferente final que se presentó en la serie de Netflix muy distinto al que se nos da en el texto original.

CUIDADO: SPOILER



En cuanto a la serie de Netflix, después de que Joe conquista a Beck, se ven flashbacks de la relación que tuvo él y su ex, Candace (Ambyr Childers). En esta parte de la ficción se entiende que la joven está muerta, pero al final, su inesperada aparición deja en shock a más de uno.



Si nos vamos a la historia original del libro, Candace fue ahogada por Joe en una playa. En el texto, a la librería ingresa una nueva chica, llamada Amy, quien entrará a la tienda buscando empleo. Joe al verla y quedar prendido de ella inicia un nuevo ciclo de obsesión con ella.



En una reciente entrevista para The Hollywood Reporter, una de los creadores de la serie, Sera Gamble, argumentó el porqué del cambio de trama en You y sobre todo de final.



"Comenzamos a hablar de cómo las personas presumirían que mató a Candace y que se convencerían cada vez más de que él había hecho eso, así que solo queríamos generar un efecto sorpresa, además consideramos que era un personaje sustancial e interesante", confesó.