Superman Hijo Rojo: cómic tendría película animada

Superman Hijo Rojo, es una de las historias alternativas más famosas del Hombre de Acero, por tal motivo estaría en la mira de Warner Bros para que sea la próxima película animada.

Así informó el portal web Revenge of the Fans, para alegría de todos los fanáticos quienes aún no pueden creer la noticia. Aunque esta información aún no está confirmada muchos creen que sea cierta, ya que es el mismo sitio web que hace unos días informó sobre la película animada de Batman: The Long Halloween.

Superman Hijo Rojo, es una serie de número limitados que fue publicada en 2003 en la serie Elseworlds, la cual se encarga de explorar universos alternativos.

En aquel universo Mark Millar presentó una realidad en donde Superman no aterriza en Smallville, sino en la Unión Soviética. Este cambio implica consecuencias en el mundo y la Unión Soviética gana la llamada Guerra Fría gracias al Hombre de Acero.

Además, se presentan versiones alternativas de Wonder Woman y Batman, este último combate la dictadura que implementa Superman en tierras soviéticas, por tal motivo es tildada de terrorista y uno de los criminales más buscados de aquel universo.

Aunque la película Superman Hijo Rojo no está confirmada el sitio web que lanzó la noticia indica que podría ser oficializada durante Comic-Con de San Diego 2019 y sería estrenada en 2020.