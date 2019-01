Avengers Endgame: Se filtró una supuesta figura de LEGO que revelaría el traje del Capitán América

No hay dudas que la película más esperada del año, es Avengers: Endgame, no solo porque con esto se cierra una primera etapa del universo de Marvel Studios, sino porque más de uno quedó en shock, tras el final de Infinity War, provocado por “el chasquido” de Thanos y las consecuencias que la misma causó.

Es por ese motivo, y tal como pasa comúnmente en este tipo de películas, los fanáticos hacen todo tipo de esfuerzos para filtrar todo lo que se sepa con respecto a Avengers Endgame, puesto a que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, señaló que la promoción de la cinta solo tratará de los primeros 15 minutos del filme.

Cabe resaltar que entre tantas filtraciones, se puede sumar información falsa, que podría provocar el desconcierto entre los fanáticos, por lo que lo recomendable sería esperar los avances oficiales, para no dejarse sorprender.

Y precisamente sobre eso, es que tenemos una supuesta figura de LEGO que al parecer revelaría un nuevo traje para el Capitán América. No sería la primera vez que nos dicen que el Steve Rogers interpretado por Chris Evans podría utilizar esta nueva indumentaria en una supuesta misión fuera de los confines de La Tierra, es decir, en el Reino Cuántico o viajando al espacio en búsqueda de Thanos.

Si es verdad o no la imagen, no se sabe con exactitud, pero algunas fuentes señalan que si lo es, porque no solo el ‘cap’, sino que los demás héroes tendrán estos trajes especiales. Incluso, se vio imágenes de arte conceptual que muestran a Hulk con su propia nueva indumentaria.