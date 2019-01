Star Wars: la precuela de Rogue One ya tiene fecha de producción

Una buena noticia para los fanáticos de Star Wars. Se confirmó que la nueva plataforma de streaming, Disney+, tendrá en su parrilla una nueva serie del universo creado por George Lucas.

Se trata de la precuela de la exitosa película estrenada en 2016, Rogue One. La película protagonizada por Diego Luna, Felicity Jones, Donnie Yen y Forest Whitaker fue un spin - off de Star Wars y culminaba cuando empezaba el Episodio IV.

Debido al buen recibimiento que obtuvo Rogue One por parte del público y la crítica, la nueva plataforma Disney+ decidió realizar una serie sobre la misma que servirá como precuela de la cinta.

Lo que se sabe hasta ahora, es que la serie se centrará en Cassian Andor, el personaje de Diego Luna. Además, el portal Production Weekly, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que el rodaje de será en octubre de este año y que estará lista en 2020.

Production is scheduled to commence in October 2019. https://t.co/Hy0SE2x01t — Production Weekly (@prodweek) 31 de diciembre de 2018

A pesar que aún no cuenta con un título confirmado, la historia contará como Cassian Andor se ve envuelto en misiones de espionaje a pesar que la galaxia se encuentra sometida por el yugo del imperio.

La serie de Rogue One no será la única que producción exclusiva de Disney+ que abarque el universo de Star Wars, también está confirmada The Mandalorian y una serie animada Star Wars: The Clone Wars.