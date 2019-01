Avengers Endgame: A través de los nombres de los sets de Lego se filtran importantes detalles

El año acabó con información sobre la continuidad de Avengers, y no precisamente sobre la película, sino sobre los nombres de varios sets de Lego que corresponden a esta cuarta entrega y Spider-Man: Far From Home. Pese que solo se sabe por ahora el nombre del set, su precio y el número de piezas, ya se han dado a conocer algunas pistas de las dos cintas.

Esta filtración se dio a conocer, gracias a una cadena de tiendas en Rumanía y las traducciones tienen una gran aproximación, porque dicen lo siguiente: Captain America: el ataque del Outrider (167 piezas - $20), War Machine Crusher (362 piezas - $30), Sala de armaduras de Iron Man (524 piezas - $60), Avengers Super Quinjet (832 piezas - $80), Batalla de los Avengers reunidos (699 piezas - $100).

Con esto, es bueno aclarar que los Outrider son unos monstruosos soldados de cuatro brazos que pertenecían al ejército de invasión de la orden negra durante la batalla que se produjo en Wakanda en la recordada Avengers: Infinity War. Es decir, que estas tropas de asalto de Thanos volverán a aparecer en Endgame.

Con respecto al Crusher de War Machine, este podría hacer referencia a una nueva armadura dotada del famoso cañón de protones que ya se le conoce, por la gran cantidad de escenas de rodaje del el film y que apenas sale en Infinity War. Curiosamente, existe una armadura de Lego llamada Bone Crusher, pero podría ser una casualidad, pues fue creada por fans.

Otro set muy interesante, es el Super Quinjet, porque se trataría de una de las naves de los Avengers adaptada para su vuelo en el espacio, aunque otra teoría indica que en realidad se trata de un jet hecho para entrar por el túnel creado por Hank Pym y explorar el reino cuántico.

Con respecto a la batalla de los Avengers, todo pinta como si se tratase algo espectacular, pero al parecer no será un set especialmente grande. Si recordamos el que Lego creó sobre la batalla cerca de la mansión de Dr. Strange en Infinity War tenía más de mil piezas.

Ahora, veamos lo que sale con ‘Spider-Man: Far from Home’: Batalla con el hombre ígneo, El ataque de Hydro-Man y el Avión de Stark, y el ataque del dron.

Con respecto a los sets de Spider-Man: Far from Home, estos no detallan número de piezas, pero si revelan detalles más importantes, como es la presencia de dos villanos clásicos, hablamos del hombre ígneo (Molten Man) y de Hydro-Man.

Recordemos que Tom Holland filtró una supuesta participación de Hydro-Man en la película, en agosto del año pasado. Además, en los cómics, este villano de agua llegó a ser parte de los Seis Siniestros.

Con respecto a Molten-Man, este se trata de un científico que trabajaba para OsCorp y sufrió un espantoso accidente con una aleación desconocida cuando trataba de robar tecnología. Por otra parte, aún no existe mención alguna sobre Norman Osborn en el MCU, por lo que el origen de estos dos villanos estarían relacionados con la tecnología Chitauri, a menos que se trate de algo novedoso.