Capitana Marvel: conoce la fecha del nuevo tráiler de la cinta [VIDEO]

Capitana Marvel es la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en ser estrenada y a pesar que ya cuenta con un tráiler, Marvel Studios lanzará un segundo adelanto y que la espera no se haga larga para los fanáticos de Avengers.

Si bien Avengers: Endgame, es la cinta con más hype, Capitana Marvel no se queda atrás y varios expertos aseguran que será una de las películas más taquilleras del 2019.

Han pasado semanas desde que se estrenó el primer adelanto de la cinta estelarizada por Brie Larson, por tal motivo un segundo tráiler se anunció para el próximo 7 de enero, durante la transmisión de un partido del playoff de la liga universitaria de fútbol americano.

De acuerdo a un video emitido por el canal ESPN, Marvel lanzará un vistazo de Capitana Marvel, para dicha de los fanáticos del UCM.

Se espera que este nuevo tráiler tenga nuevas escenas de la película, además de mostrar con más detalles a los Skrull y al personaje que interpreta Jude Law.

A continuación, les dejamos el anuncio que se compartió por Twitter y que indica la hora y fecha del exclusivo adelanto. Capitana Marvel se estrenará en marzo de 2019 a nivel mundial.

An exclusive look at #CaptainMarvel will air on ESPN during the College Football Playoff National Championship game on January 7 🚨 pic.twitter.com/B7PoY8JhLr