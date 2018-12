Pokemón: Mewtwo buscará venganza en nueva cinta de la franquicia [VIDEO]

Los pokemones regresan a la pantalla grande. Como se sabe, la franquicia presenta desde el 2011 una película animada anualmente, por lo que el 2019 no será la diferencia.

Esta sería la razón por la cual Toho, productora de cine japonesa, ya anunció de forma oficial el nombre y fecha de estreno de la película de Pokémon que llegará el año entrante.

Según dio a conocer el portal especializado, Anime News Network, la compañía nipona informó que la cinta película, que lleva por nombre Mew Two no Gyakushū Evolution (Mewtwo: Contraataque de la evolución), tiene programado su estreno para el 12 de julio de 2019 en Japón.

Medios locales indican que el nombre la película es una referencia a Pokémon: The First Movie, la cual se estrenó en 1998 y en el país asiático fue llamada Pocket Monster: Mew Two no Gyakushū.

Tengamos en cuenta que esta será la película número 22 de la franquicia 'Pokémon' y se espera que continúe la línea del reinicio que tuvo la saga con ¡Yo te elijo! estrenada en 2017 y su continuación Pokémon: The Power of Us, presentada en el 2018.





Detective Pikachu: tráiler de la cinta fue liberado

En un sorpresivo a nuncio, Warner Bros reveló el primer adelanto de Detective Pikachu, cinta ambientada en el universo Pokémon.

La película nos centra en la desaparición de un famoso detective, Harry Goodman, que será buscado por su hijo, Tim, joven que tendrá la ayuda del antiguo compañero de su padre, Pikachu, con el que se podrá comunicar y entender.

Uno de los protagónicos de la cinta recae en Ryan Reynolds, actor que le podrá la voz y gestos al Pikachu detective que ayudará a Tim Goodman, interpretado por Justice Smith, en esta aventura. La cinta cuenta con la dirección de Rob Letterman y los guionistas Nicole Perlman, conocido por Guardianes de la Galaxia, y Alex Hirsch, quien estuvo a al mando de Gravity Falls.