Premios Oscar 2019: Conoce a las prenominadas como Mejor película extranjera [VIDEO]

La tarde del lunes, Alfonso Cuarón anunció en Twitter que su más reciente obra pasó a formar parte de las nueve finalistas que pueden estar nominadas a los premios Oscar 2019 en la categoría de mejor cinta de no habla inglesa. Entre las prenominadas se encuentran dos latinoamericanas: 'Roma', del director mexicano, y 'Pájaros de verano', cinta colombiana.

Ahora, te contaremos de qué trata cada una de estas películas que se disputan un espacio en la terna final, y que luego iniciarán la carrera por obtener la estatuilla dorada.

1. The Guilty Film (Dinamarca)

Director: Gustavo Möller

La cinta narra la historia de Asger Holm, un oficial de policía que ha sido suspendido temporalmente de sus funciones y relegado a ser operador del servicio de emergencias. Durante su rutinario turno de noche, recibe la extraña llamada de una mujer aterrada. A pesar de su reacción de sorpresa, Asger se da cuenta de que la mujer al otro lado del teléfono ha sido secuestrada, y es entonces cuando iniciará una incesante búsqueda. Recluido en su mesa en la centralita de emergencias, Asger tendrá que localizar y ayudar a la mujer en peligro con la ayuda de sus compañeros en todo el país. Conforme pasan los minutos, Asgar tendrá que enfrentarse no sólo a la precipitación de los acontecimientos relacionados con el caso, sino también a sus propios demonios personales.

2. Shoplifters (Japón)

Director: Hirokazu Kore-eda

Traducida como 'Un asunto de familia', la cinta cuenta la historia de Osamu y su hijo, quienes se encuentran con una niña en mitad de un frío glacial. Al principio, y después de ser reacia a albergar a la niña, la esposa de Osamu aceptará cuidarla cuando se entere de las dificultades que afronta. Aunque la familia es pobre y apenas gana suficiente dinero para sobrevivir a través de pequeños delitos, parecen vivir felices juntos, hasta que un accidente imprevisto revela secretos ocultos, poniendo a prueba los lazos que les unen.

3. Never Look Away (Alemania)

Director: Florian Henckel von Donnersmarck

La cinta se sitúa en la Alemania Oriental de la posguerra, donde un joven artista llamado Kurt Barnert analiza sus aspiraciones personales y expectativas en medio de la situación política apremiante de su país. Mientras estudia conoce a Ellie, una compañera sensible y talentosa que también tiene dudas sobre su posición en la sociedad actual. Poco a poco se van enamorando, complementando sus ideales y preocupaciones, permitiéndose alejarse de las opresiones a las que se enfrentan; sin embargo, el profesor Seeband, un reconocido médico y docente del país, padre de Ellie, se encuentra consternado por la elección de su hija por su nuevo amante. Convencido de que Kurt es un obstáculo y un peligro en el desarrollo de Ellie, Seeband toma la determinación de destruir, a como de lugar, la relación. Pero a medida que se acerca el enfrentamiento final entre Seeband y Kurt, el descubrimiento de un antiguo crimen ocurrido décadas atrás, involucra el destino de ambos y las consecuencias que deben pagar.

4. Ayka (Kazajistán)

Director: Sergei Dvortsevoy

El largometráje narra la vida de Ayka, quien acaba de dar a luz pero no puede permitirse tener un hijo debido a que es ilegal en Moscú, además de no tener trabajo y tener que pagar demasiadas deudas. No tiene ni siquiera un lugar donde dormir. Y sin embargo, la naturaleza pone todo en orden. Después de dar a luz a su hijo, lo deja en el hospital. Sin embargo, algún tiempo después, su instinto maternal le lleva a intentos desesperados de encontrar al niño abandonado.

5. Cold War (Polonia)

Director: Paweł Pawlikowski

Ambientada en Polonia, luego de la II Guerra Mundial, las nuevas autoridades comunistas promocionarán la creación de un grupo de músicos que, a través del folklore local, intentará llevar algo de alegría a los camaradas polacos, y de paso transmitir mensajes de alabanza sobre el Camarada Stalin. Wiktor (Tomasz Kot) es un pianista que forma parte de este grupo coral. Será entonces cuando Wiktor se enamore de Zula (Joana Kulig) y juntos vivan un bello romance, que irá yendo y viniendo a lo largo de más de una década, entre Oriente y Occidente, donde suena el jazz y empieza a reinar el rock'n'roll.

6. Pájaros de verano (Colombia)

Directores: Cristina Gallego y Ciro Guerra

La cinta narra la historia real de una familia indígena Wayuu, liderada por Rapayet Abuchaibe y su suegra Úrsula Pushaina, que manejaban el tráfico de marihuana en La Guajira y que los enfrentó, no solo con las autoridades, sino también con su propio clan, que los acusaba de perder muchos de sus valores ancestrales.

7. Roma (México)

Director: Alfonso Cuarón

El último trabajo del director mexicano cuenta la historia de Cleo (Yalitza Aparicio), una joven sirvienta de una familia que vive en la Colonia Roma, barrio de clase media-alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70.

8. Capernaum (Líbano)

Directora: Nadine Labaki

La película está ambientado en el pueblo pesquero de Cafarnaúm (Capernaum) en Líbano. Ahí se desarrolla una fábula contemporánea de carácter político sobre un niño que se rebela contra la vida que le han impuesto vivir y lanza una demanda. La directora mezcla el estilo documental realista con la ficción contando con un reparto compuesto de no-profesionales y caras nuevas. El guion es una historia original de Labaki Jihad Hojeily, que se distancia del humor y la humanidad de las anteriores películas de la directora.

9. Burning (Corea del Sur)

Director: Lee Chang-dong

See Jong-su (Ah-In Yoo) es un joven repartidor que se topa por casualidad con Shin Hae-mi (Jong-seo Jeon), una excéntrica chica que de niña vivía en su mismo vecindario a las afueras de la ciudad. Ella le pide que cuide de su gato mientras se va de viaje a África. Durante su viaje, la joven ha conocido a Ben (Steven Yeun), un enigmático chico de la alta sociedad. Un día, Ben le cuenta a Jongsu cuál es su inusual afición.