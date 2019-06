'Roma', la cinta de Alfonso Cuarón que se perfila para obtener el Oscar

Considerada por muchos como la película del año, 'Roma', de Alfonso Cuarón, narra la historia de Cleo, una empleada doméstica que trabaja para una familia de clase media situada en la capital mexicana durante el gobierno de Luis Echeverría, en tiempos de conflictos sociales y que tiene que sobrellevar la realidad que se oculta detrás de las trabajadoras del hogar: las cotideanidades y la indeleble desigualdad en América Latina.

El relato, ambientado en el México de los años 70, posterior a la masacre de Tlatelolco y con arraigada presencia estudiantil en los movimientos sociales, significa el regreso del director azteca luego de 'Gravity' (2013), con la que obtuvo un premio de la Academia, y con la que ahora busca una nueva nominación a Mejor Película de No Habla Inglesa, a pesar que ya figura entre las primeras nueve candidatas.

Los premios no le son ajenos a 'Roma', pues ya ganó el León de Oro en Venecia y fue elegida como mejor cinta de 2018 por grupos de críticos en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San Francisco. Ahora, con tres nominaciones a los Globos de Oro sobre la espalda, la película podría hacer historia también como la primera producida por Netflix en llevarse la estatuilla en los premios Óscar 2019.

Desde su estreno, 'Roma', inspirada en la infancia del Alfonso Cuarón, no ha dejado de recibir elogios en las redes sociales y páginas designadas al séptimo arte le dedican artículos completos. Ese espacio, el que propone el director y en el que se desarrolla la historia de Cleo, resulta una métáfora precisa del pasado y presente de Latinoamérica.

Prenominación a los Oscar 2019

La tarde del lunes, Alfonso Cuarón anunció en Twitter que su más reciente obra, 'Roma' pasó a formar parte de las nueve finalistas que pueden estar nominadas a los premios Oscar del 2019 en la categoría de mejor cinta de no habla inglesa. ¿Quiénes son las otras ocho películas que se disputan un espacio en la terna final y, luego, iniciarán la carrera por obtener la estatuilla dorada?

1. The Guilty Film (Dinamarca) de Gustavo Möller.

2. Shoplifters (Japón) de Hirokazu Kore-eda.

3. Never Look Away (Alemania) de Florian Henckel von Donnersmarck.

4. Ayka (Kazajistán) de Sergei Dvortsevoy.

5. Cold War (Polonia) de Paweł Pawlikowski.

6. Pájaros de verano (Colombia) de Cristina Gallego y Ciro Guerra.

7. Capernaum (Líbano) de Nadine Labaki.

8. Burning (Corea del Sur) de Lee Chang-dong.

Made the shortlist of the Oscars for foreign language! https://t.co/Mdsu5KC75v — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 17 de diciembre de 2018

'Roma', la película más íntima de Alfonso Cuarón

Después de 'Gravity', 'Niños del hombre' o 'Y tu mamá también', Cuarón nos sorprendió con una película contemplativa, íntima, repleta de tiempos muertos, y difícil si eres de los que se inquieta si no encuentra acción o diálogos constantes. Según comentó el propio director, 'Roma' fue hecha con la finalidad de rendir un homenaje a las mujeres de su vida: la matriarca y la criada de su hogar, Libo.

El director, lejos de cargar la narración de montajes innecesarios, aligera la cinta con la cotideanidad de los personajes. La película se centra en el historia de la empleada de la casa, Cleo, y lo que tiene que pasar dentro de la sociedad mexicana de los años 70, en donde se respira aún los estragos de la violencia y los conflictos ideológicos.

Tráiler de 'Roma', la nueva cinta de Alfonso Cuarón