Aquaman: Pitbull reveló su cover de 'Africa' de Toto para cinta y divide a fans

A horas de su estreno mundial, Aquaman no solo ha tomado por asalto la taquilla internacional, sino también las redes sociales. Esta vez, su soundtrack es la que también se ha sumado a la popularidad de la película, ya que entre los temas que se pueden escuchar está la interpretada por el cantante Pitbull.

La canción, que forma parte de la banda sonora de la cinta protagonizada por Jason Momoa, fue interpretada junto a Rhea y es un cover del clásico tema "Africa" de Toto. En poco tiempo, las reacciones en redes sociales han sido mixtas llegando a ser en gran mayoría poco favorables para el cantante de "I know you want me".

Presentado con el nombre “Ocean to ocean”, Pitbull utilizó la base musical y el coro del hit de 1982, y los mezcla con su estilo de canto y los arreglos propios de pop.

Tengamos en cuenta que esta no es la primera vez que Pitbull versiona algún tema clásico para el mercado internacional. En 2011 lanzó junto a Jennifer López la canción “On the floor”, a la cual le colocó la melodía base de de “Lambada” (1989). Otro ejemplo es “Feel this moment” (2012) junto a Christina Aguilera, la cual tomó los samples de “Take on me” de A-ha.



En Facebook, Twitter y YouTube, los fans de Toto han salido a opinar sobre su versión, dejando comentarios a favor y en contra del tema incluido en la cinta Aquaman. "Pitbull ha hecho un remix de África de Toto. Se puede acabar ya el 2018 por favor", "Pitbull ha hecho una versión de África para la peli de Aquaman. No sé cómo me siento", "No sé por qué hacen tanto escándalo por una canción", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

'Aquaman' se estrenó y es comparada con las mejores cintas de Marvel

¿'Aquaman' el salvador de DC? Durante varias semanas, millones de fans generaron expectativas muy altas sobre el filme protagonizado por Jason Momoa, el cual se convertiría en la mejor competencia para Marvel y no decepcionó. Las primeras impresiones de la película emocionaron a los directores al ser considerada como "la mejor desde 'El Caballero Oscuro'.

Muchos de los espectadores no dudaron en usar sus cuentas de Twitter para opinar respecto a la propuesta de DC Comics. “Aquaman es la mejor película de DC desde El caballero oscuro. James Wan ofrece una épica de capa y espada llena de grandes emociones, preciosas imágenes submarinas, acción trepidante y muchas risas. Warner Bros. debería entregar las llaves del DCEU a James Wan, ha demostrado que puede enderezar el rumbo del barco”, indicó uno de los mensajes.