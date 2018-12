Netflix: se confirma la fecha de estreno del reboot de Carmen Sandiego

Netflix continua con el trabajo de rehacer las series que marcaron un hito en la década de los 90. Esta vez le tocó el turno de la conocida Carmen Sandiego, la cuela se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 18 de enero.

Esta nueva versión de Carmen Sandiego contará con la voz de Gina Rodriguez, quien es conocida por estar en la serie 'Jane the Virgin', mientras que Finn Wolfhard de Stranger Things, será la voz de Player.

En este reboot no solo seguirá las aventuras criminales de la protagonista, sino que también se podrá saber el pasado de Carmen y los motivos que la llevaron a convertirla en toda una maestra del crimen.

WHEN in the world is Carmen Sandiego coming to Netflix? *hacks database* January 18! Who’s ready to go on an adventure with @HereIsGina and @FinnSkata? #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/d4UC2kb5vZ