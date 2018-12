Caballeros del Zodiaco: Guionista de Netflix explica por qué Shun es mujer

Este último fin de semana se estrenó el primer tráiler de la nueva versión de Saint Seiya que está realizando Netflix, generando muchas dudas entre los fanáticos por los cambios realizados entre los Caballeros del Zodiaco.

Una de los drásticos cambios que hizo eco en la esfera virtual fue sobre Shun, el Caballero de Bronce de Andrómeda, con su confirmada apariencia de mujer, a diferencia de la historia original de Masami Kurumada que mostraba a un personaje andrógino.

De acuerdo con el guionista Eugene Son, a través de su cuenta de Twitter, esta es una decisión que pasó completamente por sus manos. En ese contexto explicó que, cuando comenzaron a trabajar en el proyecto, querían cambiar muy poco y que el concepto central de la serie aún se mantiene vigente 30 años después.

En medio de la disconformidad de los miles de usuarios de redes sociales, el guionista de Netflix dijo lo siguiente sobre los cambios de Los Caballeros del Zodiaco: “Lo único que me preocupaba: Los caballeros de Bronce con Seiya de Pegaso son todos chicos”.

En la red social en mención, Eugene Son adujo que hace 30 años no era extraño ver un grupo de solo chicos salvando al mundo, pero “hoy el mundo ha cambiado”.También manifestó la verdadera razón de la apariencia y voz de Shun.“Chicos y Chicas trabajando lado a lado es lo normal. Estamos acostumbrados a verlos. Correcto o no, la audiencia podría interpretar un equipo sólo de hombres como que nosotros estamos intentando hacer una declaración sobre algo”.

Es en ese escenario en el que nació la idea de transformar a Andromeda en mujer. Antes de continuar, el guionista mencionó que todos en el equipo piensan que el Shun original es un “increíble personaje”, pero agregando que mientras más desarrollaban la idea, “más potencial veíamos. Un gran personaje con un gran look”.

De acuerdo con sus palabras, el concepto primordial del personaje no ha cambiado con esta entrega, ya que aún “usa sus cadenas para defenderse a ella misma y sus amigos” (como si sólo esto definiera al personaje) y recalcó que es una “nueva interpretación, una toma diferente”.

La principal crítica fue sobre la voz y el cambio de sexo de Andrómeda de los fanáticos de Saint Seiya, y que no se responde con la explicación del guionista, es que justamente Shun era un personaje que salía de lo considerado como ‘normal’. Exponiendo al caballero como un hombre que podía ser sensible y a la vez un poderoso guerrero de Atena.

Diversas opiniones han apuntado que al convertirlo en mujer a Shun demuestran precisamente que un hombre no puede ser sensible y un poderoso guerrero a la vez o su principales características, el ser sensible y preocupado por el resto, son características de una mujer, según algunos usuarios de la red social. ¿Surgirá alguna otra modificación en Saint Seiya?

Saint Seiya: Caballeros del Zodiaco: el tráiler del remake de Netflix