Netflix lanza impactante tráiler de "The Umbrella Academy" [VIDEO]

Netflix dio inicio a su participación en el CCXP este año mostrando imágenes exclusivas de The Umbrella Academy, afirmando su compromiso de traer contenido nunca antes visto de Netflix a sus fans Brasileños.



Los fans celebraron al aclamado actor y productor Andy Serkis quien habló sobre su debut como director en Mowgli: Relatos Del Libro De La Selva. La audiencia en el auditorio también le dio la bienvenida a Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman y David Castañeda quienes junto con los creadores Gerard Way y Gabriel Bá, presentaron en total 10 minutos de la serie de acción basada en la novela gráfica ganadora al Premio Eisner, The Umbrella Academy. En un acto sorpresa, la audiencia pudo ver un exclusivo avance de SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco. Netflix también anunció al siguiente elenco que le dará vida a la voces de los personajes: Dario Bernal como Seiya, Ricardo Mendoza como Shiryu, Alfonso Herrera como Hyoga, Marcos Patiño como Ikki, María Fernanda Morales como Saori, Maru Guerra como Marin e Isabel Martiñon como Shun.



Adicionalmente, los fans en CCXP tuvieron la oportunidad de experimentar una activación inmersiva de La casa de papel, la cual ha creado mucha expectativa entre los presentes. Como parte de la activación de Netflix, los asistentes pudieron interactuar con sus series y películas favoritas incluyendo La maldición de Hill House, Stranger Things, The Christmas Chronicles, Lucifer y la película que estrena próximamente, Bird Box: A ciegas.





Acerca de The Umbrella Academy



En 1989, cuarenta y tres niños nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí que el día anterior no presentaban signos de embarazo. Siete de ellos fueron adoptados por sir Reginald Hargreeves, un empresario industrial multimillonario que luego decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para que salven el mundo. Pero no todo salió según los planes. Cuando los niños eran adolescentes, la familia se quebró, y el equipo se disolvió. Ahora, los seis treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de Hargreeves. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya y Cinco unen fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre. Sin embargo, la distanciada familia comienza a fracturarse una vez más debido a sus personalidades y habilidades tan distintas, sin mencionar la inminente amenaza de un apocalipsis mundial.



The Umbrella Academy está basada en las novelas gráficas y cómics ganadores del premio Eisner creados y escritos por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por la editorial Dark Horse Comics. El elenco está liderado por Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton, y Mary J. Blige, y la serie cuenta con la producción de Universal Cable Productions para Netflix. Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) será el productor ejecutivo principal y showrunner, con Jeff F. King (Hand of God); Bluegrass Televisión; y Mike Richardson y Keith Goldberg, de Dark Horse Entertainment. Gerard Way y Gabriel Bá también participarán como productores ejecutivos.



The Umbrella Academy se estrenará en Netflix el 15 de febrero del 2019.