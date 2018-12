Kurt Russell “Todo el universo de películas de Tarantino está conectado”

A solo ocho meses del estreno de la novena película de Quentin Tarantino, “Once upon a time in Hollywood” el actor Kurt Russell mostró su emoción por el resultado que arrojó ella tras varios meses de rodaje.

El famoso intérprete conversó con la prensa internacional en el marco del lanzamiento de “Christmas Chronicles”, película navideña para Netflix. Sin embargo, aprovechó para hablar de “Once upon a time in Hollywood”:

“Lo que pasa al final de la película es realmente genial y me ha sorprendido hasta a mi” comentó Russell. “Es un director muy metódico. Le encanta construir su propia historia, sus diálogos, crear sus cuentos” dijo sobre Tarantino.

“Once upon a time in Hollywood” trata sobre el asesino en serie estadounidense Charles Manson. Uno de los crímenes más llamativos que cometió fue contra la esposa del director Roman Polanski, Sharon Tate, a finales de la década de los sesenta. El contexto de la película aterriza en Hollywood y el psicosocial que se creó en la industria cinematográfica por el criminal.

Asimismo, Kurt Russell habló sobre el personaje que realiza en el largometraje y reveló que este podría ser tranquilamente “el especialista” Mike de joven, protagonista de otra obra de Tarantino, Death Proof (2006), cuyo contexto de época es más contemporáneo; ello confirmaría la teoría de que todas las películas de Quentin Tarantino están enlazadas:

“Yo hago de un coordinador de dobles de actores, que antes trabajaba como doble de acción, pero que ahora ejerce de jefe [...] Todo el universo de Tarantino está conectado. En “Death Proof”, yo interpretaba al Especialista Mike, que también trabajaba como doble... ¡por lo que mi personaje en esta película seguramente le conozca!” comentó entre risas Rusell para el medio ABC de España.

La película cuenta con un extraordinario reparto. Destacan: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Bruce Dern, Tim Roth, Margot Robbie, Damian Lewis y por supuesto Kurt Russell. Tarantino llamó al film “Once upon a time in Hollywood” en honor al trabajo cinematográfico del cineasta Sergio Leone, “Once Upon a Time in America”.