El anime de la semana: conoce “Attack On Titan”

Sin duda alguna uno de los animes que llamó la atención de todo el mundo allá por el año 2013, fue el conocido Shingeki no Kyojin o cómo llegó a ser conocido en EE.UU, Attack On Titan y aquí en latino américa El Ataque de los Titanes. Fue su trama que incluía elementos nuevos, diseños que a muchos los llevó a tener un viaje al pasado y su animación tan detallada, lo que hizo que este fuera uno de los animes más vistos de su temporadas.

Si se va a hablar de Attack On Titan, hay que estar listo para lo inesperado, ya que es un anime que en un momento te puede tener en un estado de felicidad máxima, te puede esperanzar, para luego pisotear todo eso que sientes y hacerte recordar que no es la clase de serie en la que puedas esperar que los personajes sean eternos o que los misterios que esta oculta se revelen de la noche a la mañana.

La trama

Shingeki No Kyojin, nos manda a una historia que parece estar situada en el pasado, en un tiempo medieval para ser mas exactos, no estamos del todo seguros de en qué país podría estar localizado, pero algo de lo que si estamos seguros es que la humanidad está al borde de la extinción y se ha visto resignada a vivir protegida detrás de gigantes murallas de más de 50 metros ¿Por qué? Pues las personas se ven amenazadas por lo ‘Titanes’, seres de inmenso tamaño que no tienen razonamiento alguno y que devoran lo que tienen en frente.

En un principio todo parece estar en orden y en paz, se empiezan a presentar los personajes y se dan detalles del destilo de vida que tiene la población del lugar, cuando de un momento a otro un fuerte estruendo llama la atención de todo el mundo. Inmediatamente se puede ver como una figura gigante se asoma tras el muro, se trataba de un ‘Titan’ de un tamaño colosal que llegaba a ser incluso más grande que las murallas que protegían a la humanidad, y que termina por hacer un agujero gigante en el único escudo que protegía a las personas de la tragedia.

Personajes

Shingeki no kyojin es una anime que a lo largo de toda su trama te mostrará una infinidad de personajes, pero se termina centrando en la vida de 3 de ellos en especial, estos son los siguientes.

Eren Jaeger; Es el protagonista de la historia, la serie nos los presenta como un niño inocente que pasa sus días como un niño normal y tranquilo que gusta de pasar el tiempo en compañía de su mejor amigo Armín. Pero todo cambia el día que de pronto su rutina se ve interrumpida por la invasión de los Titanes dentro de la muralla y aún peor tras la muerte de su madre, lo que llevará al pequeño a tener un insesante deseo de venganza que lo llevará más adelante a convertirse en un soldado que luche por exterminar a quienes mataron a su madre.

Mikasa Ackerman; Una personaje con una mirada algo fría y calculadora, se le ve como una chica bastante introvertida. Es bastante apegada a Eren y trata de siempre estar a su lado, además de siempre protegerlo de los abusones que están detrás de él. Fue otra de las afectadas tras la tragedia de la muralla y junto a eren buscará convertirse en soldado para así exterminar a los Titanes y mantenerse al lado de Eren para cuidarlo.

Armín Arlert; Es el mejor amigo de Eren. A diferencia de la gente de las murallas que vive tranquila sin el deseo de salir de ahí por el miedo a los Titanes, tiene el sueño de algún día poder salir de ahí y explorar el mundo para conocer las maravillas que tiene. Pese a tener miedo, no duda al momento de tener que seguir a Eren para volverse soldados y así poder explorar el exterior.

Música

Desde un primer momento la OST que tiene este anime llama la atención, a diferencia de muchos de los estrenos que usan música fuerte o de género rock y pop, esta opta por temas instrumentales e incluso por innovar con combinaciones entre lo nuevo y lo clásico.

Su opening es sin duda lo que más ha marcado a sus fanáticos, interpretado por la legendaria agrupación japonesa Linked Horizon, el tema “Guren no Yumiya” se volvió el favorito de todo el mundo y es lo que motivó a que la misma agrupación interpretará el opening para la segunda temporada.

Crítica

Es un anime super atrayente, que desde un primer momento te llama la atención. En primer lugar porque su diseño no es el de los clásicos animes que se suelen ver hoy en día, tiene un estilo propio. Su trama es algo no tiene por donde aburrirte, si bien es cierto tiene momentos en los que la acción se detiene, el misterio que te cuentan es algo que te mantiene atento de principio a fin. Y sobre su música, son la clase de canciones que todo otaku gusta de tener en su reproductor.

Su segunda temporada se mantiene al igual que la primera, con constantes enfrentamientos de la humanidad en contra de los Titanes, buscando expandir su territorio y a la vez queriendo aprender cada vez más de lo que hay tras los gigantes que tanto los atormentan.

Si lograste pasar la segunda temporada y este anime te sigue gustando, entonces estas listo para la tercera temporada, en la que la dosis de acción baja pero se empieza a explicar de manera más detallada el origen de los Titanes y de las murallas que rodean a la humanidad.

¿Recomendable? Sin duda alguna, uno de los animes que como todo buen fanático de la animación japonesa no te puedes perder.

Mira aquí el opening de Shingeki No Kyojin