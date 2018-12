Spiderman Far From Home: Conoce los trajes que aparecerán en la cinta [FOTOS]

|A pesar que faltan unos meses para el estreno de Spiderman Far From Home, diversos medios filtraron fotografías del rodaje que mostraban los nuevos trajes que usaría el 'amistoso vecino' (Tom Holland) en su nueva película.

Muchos especularon diversas teorías que iban desde el traje simbionte y el conocido traje de Spiderman Noir, Sin embargo, esto no es cierto ya que se han publicado fotografías oficiales que desmienten estos rumores.

A pesar que estas imágenes tienen una buena calidad, las mismas no ofrecerían todos los detalles que se mostrarán en la película del arácnido.

Estos atuendos se están exhibiendo en el marco de la Comic Con Experience en Brasil, donde se pueden ver ambos modelos que revelan los nuevos looks que se verán en Spiderman: Far From Home.

El primero es el traje negro que se ha visto en tantas filtraciones en Internet, este es llamado el 'traje de sigilo', según se puede ver en la fotografía el diseño sale del canon al que está acostumbrado Peter Parker. Muchos dicen que este es un traje que le dará Nick Fury a Spiderman para realizar alguna misión que involucre el infiltrarse en algún peligroso lugar.

El segundo traje que se muestra es el de color negro con rojo, este rediseño tendrá un nuevo modelo de araña en el pecho y nuevos lanzaredes.

Spiderman Far From Home se estrenará en julio de 2019 y según fuertes rumores el tráiler podría salir este viernes junto al de Avengers 4.