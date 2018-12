Avengers 4: ¿Por qué fue postergado el tráiler oficial de la esperada cinta?

¿Qué es lo que sucede con el primer tráiler oficial de Avengers 4? ¿Por qué se tuvo que postergar? Son los miles de fanáticos, quienes aguardaban ver las primeras imágenes de su cinta favorita, los que ahora tendrán que esperar, pero ¿hasta cuándo lo harán? ¿Qué motivó a que unos de los acontecimientos más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel cambie de planes? En la siguiente nota te lo contamos.

Los fanáticos estaban seguros que luego del lanzamiento del segundo tráiler oficial de Capitana Marvel, solo hacían falta las primeras imágenes de la secuela de 'Infinity War', pero hubo un mal cálculo y la cancelación empezó a comentarse redes sociales, dejando a todos los cibernautas con el dedo a punto del 'clic'. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, la cancelación del esperado tráiler se debió, según DanielRPK, al funeral del expresidente estado presidente estadounidense George H.W. Bush.

Como todos saben, se esperaba que el miércoles por la noche lleguen las primeras imágenes de la cuarta parte de los Avengers, pero Marvel decidió que no era un momento oportuno por el mencionado suceso. Según DanielRPK, editor de Super Bro Movies, el avance no llegará este miércoles. Fue él mismo usuario quien comentó la fecha del avance de Capitana Marvel y de Spider-Man: Far From Home, aunque ahora también se ha puesto en duda también las imágenes de la cinta del superhéroe arácnido.

Lamentablemente para los fans, Avengers 4 sigue sin fecha de estreno de su avance. Según informaron algunos personajes cercanos a las producciones del UCM, la empresa de comics esperaba que se lanzará durante la semana pasada pero salieron varios eventos de por medio. Habrá que esperar un comunicado oficial sobre Avengers 4 y sus demás cintas. En tanto, nos conformaremos con las impresionantes imágenes que nos dejó la heroína.