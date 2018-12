'Spider Man: Far From Home' estrenaría tráiler antes que Avengers 4 [VIDEO]

Avengers 4 se ha convertido en la película más esperada del mundo; sin embargo, hasta el momento no se ha revelado ningún tráiler que de detalles sobre la esperada cinta, la cual abrirá un mundo de nuevas oportunidades para Marvel, como es el caso de 'Spider Man: Far From Home', la cual estrenaría su avance antes de lo esperado.

Los primero rumores indicaban que el tráiler de Avengers 4 sería lanzado el 5 de diciembre, pero la idea inicial habría cambiado. Según Daniel R, escritor del medio 'Super Bro Movies' en Twitter, quien suele publicar rumores y teoría que son muy acertadas, indicó que el tráiler de la cinta sería sustituido por 'Spider Man: Far From Home'.

Pese a que se trata de la secuela de Avengers, el tráiler del superhéroe arácnido llegaría antes de lo esperado. La noticia se difundió en las redes sociales y causó alboroto entre los fans, además nuevos detalles de la cinta salieron a la luz y confirmarían que se convertirá en todo un éxito.

Filtración de 'Spider Man: Far From Home'

Según las filtraciones sobre el tráiler, la película se desarrollará en Europa, donde Mysterio aparece ante el público como un héroe al derrotar a unos villanos y salvar el día. Sin embargo, en la cinta habrían 4 enemigos con poderes elementales, reconocidos como: Hydroman, Sandman, Moltenman y Vulture.

La cuota de humor llegaría de la mano de Happy Hogan y la tía May, quienes tendrán un romance en la película y generarán gran incomodidad en Peter por la situación que vivirán juntos.

