Daredevil sale de Netflix: fans critican ingreso de la serie de Nicky Jam

Luego de tres temporadas, Netflix dio un alto a la serie de Daredevil. La noticia se da luego que la empresa suspendiera el mes pasado Iron Fist y Luke Cage, respectivamente.

“Daredevil de Marvel no regresará para una cuarta temporada en Netflix. Estamos tremendamente orgullosos de la última temporada del programa y aunque es doloroso para los fanáticos, sentimos que es mejor cerrar este capítulo con una nota alta ", declaró un portavoz de la compañía en un comunicado de prensa.

Con la difusión de este mensaje, fanáticos del personaje de Marvel no solo mostraron su decepción por la decisión en plataformas sociales, sino también por no saber qué pasará con la historia de Matt Murdock (Daredevil). Por si no fuera poco, seguidores del hombre de rojo expresaron su descontento y aprovecharon el anuncio de Netflix sobre sus nuevas series para el mes de diciembre para expresar su malestar.

Entre los lanzamientos más criticados se encuentra la serie del reguetonero Nicky Jam, que el pasado viernes 30 de noviembre reveló sus primeros 13 capítulos en la plataforma de streaming.

"Mejor devuelvan Daredevil", "Cancelan Daredevil, pero producen series como la de Nicky Jam", "Vengo a quejarme con el mundo: @NetflixLAT canceló Daredevil pero sacó una serie que se llama Nicky Jam el Ganador", y "A ver Netflix... Cancelas Daredevil pero le sacas una serie a Nicky Jam? Cada vez más razones para cancelar mi suscripción", son algunos de los comentarios leídos en Twitter y Facebook.





Daredevil cancelado por Netflix