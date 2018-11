Netflix producirá la serie live action de Cowboy Bepop [VIDEO]

Netflix continua con su política de producir contenido propio. Desde hace unos días la plataforma de streaming viene realizando anuncios de las próximas producciones que se estrenarán para beneplácito de los usuarios.

Si con con la noticia del próximo estreno de Saint Seiya, Ultraman y el reestreno de Evangelion no era suficiente; Netflix acaba de anunciar, a través de su cuenta de Twitter, la producción del conocido anime de finales de los 90 Cowboy Bepop.

Las aventuras de Spike Spiegel, Faye Valentine y compañía llegarán en un nuevo formato, ya que ejecutivos de la plataforma de streaming anunciaron que esta será una versión live action.

Aunque lo datos son escasos. Netflix ha confirmado que el creador del anime, Shinichiro Watanabe, será el consultor principal la nueva producción.

Guess it’s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH