'Aquaman' se estrenó y es comparada con las mejores cintas de Marvel [VIDEO]

¿'Aquaman' el salvador de DC? Durante varias semanas millones de fans generaron expectativas muy altas sobre el filme protagonizado por Jason Momoa, el cual se convertiría en la mejor competencia para Marvel y no decepcionó. Las primeras impresiones de la película emocionaron a los directores al ser considerada como "la mejor desde 'El Caballero Oscuro'.

Queda menos de un mes para el estreno oficial de Aquaman, la cinta basada en la historia del héroe del mal interpretado por Jason Momoa. Los tráilers lograron atrapar a los cinéfilos, quienes generaron gran expectativa por la nueva propuesta de DC y hoy las primeras impresiones en Estados Unidos de los afortunados que lograron verla ya salieron a la luz.

Muchos de los espectadores no dudaron en usar sus cuentas de Twitter para opinar respecto a la propuesta de DC Comics. “Aquaman es la mejor película de DC desde El caballero oscuro. James Wan ofrece una épica de capa y espada llena de grandes emociones, preciosas imágenes submarinas, acción trepidante y muchas risas. Warner Bros. debería entregar las llaves del DCEU a James Wan, ha demostrado que puede enderezar el rumbo del barco”, indicó uno de los mensajes.

Otra de las opiniones la catalogaban como "La mejor película de Marvel que ha hecho DC", debido a que al final lograron dar una idea clara a la cinta sin una "crisis de identidad", como lo que ocurrió con otras cintas como 'La liga de la justicia' o 'Batman vs Superman'.

"Aquaman es como si Avatar se encontrara con El destino de Júpiter, con una pizca de El señor de los anillos, Indiana Jones y un videojuego triple AAA", comenta otro de los fanáticos de la cinta, quienes dejaron por todo lo alto a la historia.

I’ll take some heat for this, but #Aquaman is the best Marvel movie that DC has made. That doesn’t mean it’s exactly like that formula, but it feels like a film that knows what it is, what it’s selling and who it’s selling to. There’s no identity crisis here.