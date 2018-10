25 películas de terror recomendadas para ver en Halloween [VIDEO]

Para celebrar un Halloween de terror, HBO ofrece a sus usuarios una completa y emocionante colección de películas de horror y suspenso, a través de su servicio de streaming HBO GO, dentro de tres categorías desde filmes para adultos hasta películas para ver en familia.

De manera didáctica, la plataforma de Streaming presentó estas colecciones:

1. SLASHER TERROR: Películas protagonizadas por personajes espeluznantes cuyas imágenes provocan pesadillas. Bajo esta colección de películas, HBO presenta:



• Nightmare On Elm Street V: Dream Child

• Jason Goes To Hell: The Final Friday

• Urban Legend 2: The Final Cut

• Final Destination 3

• I'll Always Know What You Did Last Summer

• Prom Night (2008)

• Night Before

• Halloween

• The Cult Of Chucky

• Happy Death Day

• Awakening The Zodiac

2. TERROR DE CIENCIA-FICCIÓN: Filmes que hielan la sangre mezclando la ciencia-ficción con la realidad. Esta colección incluye:



• Flatliners

• Resident Evil: Final Chapter

• Life

• Underworld: Blood Wars

• Under The Skin

• The Thing



3. TERROR PARA TODA LA FAMILIA: Películas de miedo para una audiencia más joven, y que se pueden disfrutar en familia. Dentro de esta colección se encuentran algunos clásicos de los años 80 y otros más recientes:



• The Little Shop Of Horrors (1986)

• Ghostbusters

• Ghostbusters 2

• The Goonies

• Gremlins 2: The New Batch

• Scooby Doo 2: Monsters Unleashed

• Vampire Academ