Gal Gadot sorprende a fans y anuncia fecha de estreno de Wonder Woman 84

En medio de la expectativa de los fans por saber la fecha de estreno de la cinta Wonder Woman 84, la protagonista de la cinta, Gal Gadot, usó sus redes sociales para revelar la información.



"Estoy súper emocionada de anunciar que, gracias al paisaje cambiante, podemos devolver a Wonder Woman a su hogar legítimo. 5 de junio de 2020", compartió la intérprete a través de Facebook.

La secuela, al igual que su predecesora, pasará antes de los sucesos de ‘Batman vs Superman’. Es decir, la primera aparición del personaje en el Universo Extendido de DC Comics (DCEU).



Como se recuerda, ‘Wonder Woman’ se estrenó en junio de 2017, con una recaudación global mayor a los 821 millones de dólares, a comparación de los 149 millones que costó producirla.

Anuncio de Gal Gadot en Facebook

La figura de la aguerrida amazona debutó por primera vez en el Universo Cinematográfico DC con la película Batman vs Superman: El amanecer de la justicia. En el 2017 llegaría el gran momento de Wonder Woman al estrenar su película en solitario, cuya dirección recayó en Patty Jenkins, quien también se encargará de dirigir su secuela.



En redes sociales fans hablan sobre el retraso en la fecha de estreno que tendrá Wonder Woman 84, ya que en un principio se especuló que su llegada a las salas de cine sería el 1 de noviembre de 2019.



El posible retraso se debe a los cambios que están realizando Warner Bros. y DC Comics para replantear sus adaptaciones cinematográficas, ejemplo de ello fue el retraso en las grabaciones de la película individual de ‘Flash’.