Avengers 4: Chris Evans revela que el final del Capitán América es "estúpido"

El actor Chris Evans se encontraba en una convención llamada ACE Comic, cuando le preguntaron sobre las últimas líneas que tendría el Capitán América en Avengers 4.

El actor fue claro al responder y calificó la última frase de su personaje como "algo muy estúpido y tonto", lo que causó asombro y risas entre el público asistente.

#ChrisEvans revela en la ACE que su última línea en #Avengers4 fue bastante estúpida.

"Ese día fue más memorable que mi última línea"



Al parecer en su última línea de guión aparece con Ant-Man compartiendo escena. pic.twitter.com/X0urVs8y4Y

“Mis últimas líneas fueron algo muy estúpido, muy tonto, aunque probablemente no puedo decirlas. Pero bueno, como saben, estábamos haciendo reshoots..."

Además, dijo que era una frase dirigida a Paul Rudd (Ant Man). Sin embargo, el actor no se encontraba en el estudio. Evans cataloga este momento como memorable, más no los diálogos.

"...Probablemente [mi último diálogo] fue una línea dirigida a Paul Rudd. Él no estaba ahí, pero era una línea estúpida. No será algo que recuerde toda la vida [risas]. El día será memorable, pero las líneas no”.

Chris Evans se refiere a la última escena que grabó como Capitán América, que no implica que sea la última escena del Capitán América en Avengers 4, además, no comparte escena con Ant Man, lo que dijo es que esa frase era más típica de Paul Rudd, pero Paul Rudd no estaba allí.