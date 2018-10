Chris Evans: ¿No es el fin del Capitán América? ¡Actor revela algo increíble!

Los fanáticos de Marvel se encargan de difundir un gran cantidad de teorías en base a los hallazgos de las que hacen tanto en redes sociales como en las propias películas. Una de estas versiones de conspiración que despertó la alerta de los seguidores de la saga, fue la que se produjo luego de un 'tuit' de de Chris Evans, actor que da vida al Capitán América en todas las películas de los 'Avengers'.

Hace poco más de una semana, el actor publicó un mensaje en Twitter despidiéndose de un personaje que lo acompañó en su carrera desde 2011, y al que -todo parecía- dejaba oficialmente tras finalizar las grabaciones de la nueva película de los 'Avengers'. Esto es lo que decía:

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.