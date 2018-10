Avengers 4: Hulk despedido de Marvel por terrible error de Mark Ruffalo [VIDEO]

Avengers 4 ha puesto en vilo a millones de fanáticos del mundo de los superhéroes, debido a que hasta el momento se desconocen detalles oficiales sobre su argumento, por lo que las teorías y filtraciones están a la orden del día. Mark Ruffalo fue el último en revelar información crucial sobre la película, lo cual habría causado el enojo en Marvel.

El actor, reconocido por interpretar a Hulk en las cintas de los Avengers, se ha caracterizado por hablar de más en las entrevistas donde lo invitan, como fue el caso de su conversación junto a Jimmy Fallon, donde fue presionado para dar más detalles sobre la próxima película de Los Vengadores, y terminó cediendo.

"En cierto modo, en el pasado… tal vez haya cometido ese error, sobre algunos spoiler. Bueno, básicamente arruiné el final de 'Avengers: Infinity War'", afirmó el mismo actor, antes de confesar públicamente que la cuarta película de los Avengers llevaría el título de 'Aniquilación.

A las pocas horas de revelarlo, Mark Ruffalo acudió a Twitter para pedirle a Jimmy Fallon que "cortara" ese segmento de su programa, para que el nombre no salga a la luz: "Confío en que lo harás. Eso fue 'extraoficial'. Por favor, no me metas en problemas con Marvel otra vez", dijo el actor.

Fallon no respondió al pedido desesperado del actor; sin embargo, los hermanos Russo, quienes se encargan de llevar a cabo la película enviaron un contundente mensaje: "Mark, estás despedido", sorprendiendo a millones de seguidores en Twitter, quienes no dudaron en reaccionar.

La nueva filtración y las bromas en redes sociales se trataría de una estrategia publicitaria para captar más la atención del público, y conviertan a la cinta de Avengers 4 en la más exitosa de la historia.

El Dato

Avengers 4 llegará a todos los cines durante el 2019 y continuará la pelea contra Thanos, donde el equipo buscará la forma de revertir todo el daño que el titán loco generó en la Tierra.