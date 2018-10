Warner Bros: Margot Robbie en negociaciones para interpretar a 'Barbie'

Margot Robbie se ha convertido en una de las actrices que han ganado más notoriedad en los últimos años debido a su talento en la pantalla grande. Desde su interpretación como Harley Quinn en Suicide Squad solo ha tenido más seguidores y, ahora, se ha abierto la posibilidad de que interprete a la famosa figura infantil 'Barbie' en una nueva película del gigante Warner Brothers.

Según informa el medio The Hollywood Reporter, la bella famosa que fue nominada al Oscar por la cinta Yo, Tonya, es la persona que tienen en mente tanto Warner como la compañía Lucky Chaps. Cabe precisar que hasta el momento la actriz no ha confirmado nada porque se encontraría conversando con los productores acerca de su participación.

Asimismo, se ha hablado también de que Patty Jenkins, quien dirigió la primera y ahora graba la segunda parte de Wonder Woman, sería la que esté a cargo de la dirección de esta nueva cinta sobre 'Barbie'. Cabe destacar que en 2014, Mattel se asoció con Sony Pictures para sacar adelante el rodaje de una película suya.

Desde entonces se voceó que Amy Schumer interpretaría a la querida muñeca rubia, pero abandonó el proyecto hasta que se indicó que Anne Hathaway la reemplazaría. Así, poco a poco se ha ido aplazando el estreno de agosto del 2018 hasta mayo del 2020.

Finalmente, se trata todavía de un proyecto cuyo reparto no está del todo definido pero que gustaría a miles de seguidores tanto de la actriz como de la icónica muñeca. Además, Margot Robbie se encuentra inmersa en la filmación de Once upon a time in Hollywood, de Quentin Tarantino, así como en la preproducción de Birds of Prey, preculas del universo de DC donde volverá a interpretar a Harley Quinn.