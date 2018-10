Según una encuesta, Stranger Things es la serie más popular de Netflix

Con un gran contenido de series y películas, Netflix se ha convertido en algo muy importante de nuestra vida, puesto que a diario 130 millones de usuarios gozan de la buena producción que trae cada mes la plataforma; sin embargo, una reciente encuesta revelaría las preferencias del público.

Según la encuesta de Rotten Tomantes, un sitio web dedicado a la revisión, información y noticias de películas, publicó una escala del 1 al 30 las series más populares de Netflix, lógicamente dejando comentarios contradictorios entre los usuarios.

En la lista, Stranger Things ocupa el primer lugar con un 90 % de votos, seguido se encuentra la serie de Marvel Daredevil con el segundo puesto, mientras que Black Mirror se llevaría la tercera casilla en la posición.

La gran mayoría de las series que entran en el ranking, son las más vista, comentadas y bien recibidas por público amante del séptimo arte. Muchos son hechos por las producciones de Netflix.

El sondeo fue dividido en los resultados de hombres y mujeres; y millennials y genreración X. ‘Streger Thing’ lidera en todas las categorías, Davevil es más popular en los usuarios masculinos; sin embargo ‘Orange is the new black’ y ‘The Crow’ son bien recibidos por el género femenino.

Si bien es cierto Netflix tiene un sinfín de series y películas, desde historias para adultos hasta historia para niños. No obstante, los largometrajes no han tenido una buena acogida del público.

Pronto, Disney tendrá su propia plataforma streaming, y no duda en quitarle la corona a Netflix en el número de suscriptores. Muchas personas aún están a la expectativa de su lanzamiento.

Esta es el Raking de la encuesta.

1. Stranger Things

2. Daredevil

3. Black Mirror

4. The Crown

5. Orange Is the New Black

6. Grace and Frankie

7. House of Cards

8. Jessica Jones

9. Perdidos en el Espacio

10. Una Serie de Eventos Desafortunados

11. Altered Carbon

12. G.L.O.W.

13. Mindhunter

14. Unbreakable Kimmy Schmidt

15. 13 Reasons Why

16. Gilmore Girls: A Year in the Life

17. Arrested Development

18. Ozark -

19. Peaky Blinders

20. BoJack Horseman

21. The Punisher

22. Sense8

23. Queer Eye

24. Luke Cage

25. The Defenders

26. Narcos

27. Master of None

28. Dear White People

29. One Day at a Time

30. Making a Murderer