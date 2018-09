Quentin Tarantino ya tiene reemplazo para Burt Reynolds en su nueva película

El famoso director y productor de cine, Quentin Tarantino, ya tiene elegido a un reemplazante para el papel que iba a desempeñar el fallecido actor Burt Reynolds para su última película 'Once Upon a Time in Hollywood'. La producción de la cinta, por su parte, ya tenía escenas grabadas para su personaje, sin embargo, otra persona completará las partes restantes.

Se trata de Bruce Dern, quien fue además amigo íntimo del difunto y ahora se unirá al reparto conformado por artistas como Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Como se sabe, desde la muerte del actor el 6 de septiembre, hubo incertidumbre, mas ya se conoce a su sucesor.

El papel al que dará vida Bruce Dern será el de George Spahn, un hombre de casi 80 años que alquila su rancho en Los Ángeles para grabar películas western, sin embargo, todo cambia cuando llega Charles Manson junto a su grupo de seguidores.

Una de sus principales tretas para pagar el arrendamiento será obligar a sus seguidoras a tener relaciones sexuales con Spahn. Cabe destacar que la historia de esta serie de crímenes aún no tiene fecha de estreno pero también mostrará a Sharon Tate, una de las víctimas de Manson y esposa de Roman Polanski.

Por último, hay que recordar que Bruce Dern ya ha trabajado en una oportunidad con Quentin Tarantino durante la película The hatefull eight, además se unirá a otro gran grupo de actores como Margot Robbie, Dakota Fanning, Michael Madsen, Tim Roth, entre otros.