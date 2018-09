Spiderman Far From Home y su nuevo traje impresiona a fanáticos [FOTOS]

Aún falta tiempo para el estreno de Spiderman: Far From Home, sin embargo, nuevas noticias salen cada día con respecto a la cinta del trepamuros.

Esta vez la noticia llegar a través de Twitter, en la que se publicaron dos fotografías del rodaje de la película. En las imágenes se puede apreciar el nuevo aspecto que tendrá Spiderman en su nueva entrega.

Peter Parker, parece haber dejado de lado el clásico traje rojo y azul y ahora contaría con una versión oscura del mismo que a muchos fanáticos de los cómics se les hace familiar.

Se trataría del traje de Spiderman - Noir, el cual es un aversión alternativa del personaje, cuya historia está ambientada en 1933 durante la gran depresión que sufrió Estados Unidos.

Esto puede deducirse por las gafas blancas que luce Spidey, tal como aparece en el cómic. Como se recuerda la diseñadora de vestuario de la primera película, Louise Frogley, dio detalles al respecto meses atrás.

"En realidad no estoy trabajando en esa película, pero el vestuario tendrá muchos cambios porque, en el filme, Spiderman dejará la adolescencia y se convertirá en un hombre", indicó Frogley.

Es común ver en cada película del Spiderman de Tom Holland, como este cambia de trajes como lo hace su símil en las viñetas.

Desde el traje casero que Parker se fabrica en 'Homecoming', pasando por el que le regala Tony Stark, hasta el Iron Spider que usó en Infinity War para enfrentar a Thanos.

Al parecer la nueva entrega no será la excepción a la regla por lo que puede verse en las capturas líneas arriba. Spiderman Far From Home llegará a los cines el 5 de julio de 2019.