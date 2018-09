'Chucky' causa terror con nuevo look en remake y su creador lo rechaza [VIDEO]

El muñeco más terrorífico de Hollywood, 'Chucky', regresará muy pronto a la pantalla grande, debido a que ya se confirmó el estreno de una nueva película. Esta vez, los usuarios de Facebook quedaron aterrados al revelarse la primera imagen del asesino serial, que regresará a cobrar más víctimas.

A través de Facebook, TNT compartió el nuevo diseño del juguete que más víctimas ha cobrado en el cine, el cual contará con un remake para competir con las actuales producciones en el género de terror que cuentan con gran aceptación entre los cinéfilos.

PUEDES VER Chucky: muestran la primera imagen del remake de 'El muñeco diabólico' [FOTO]

La imagen también fue compartida en la cuenta oficial de Twitter de la empresa que creó al personaje, donde se puede ver la mitad del rostro del muñeco, el cual cubre la otra parte con un cuchillo, dando a entender que será uno de sus filmes más sangrientos.

Según la información filtrada en los medios, se confirmó que los actores Aubrey Plaza y Brian Tyree Henry, serán los protagonistas. En la película será Aubrey la madre de 'Andy', quien le regalará el muñeco a su hijo por su cumpleaños, pero nadie sabe que el juguete tiene el alma de un peligroso asesino.

Brian será el detective que investigará el extraño comportamiento del muñeco a raíz de los asesinatos registrados en la ciudad, por lo que así partirá la trama del remake que apunta a darle más fuerza al muñeco que se convirtió en el favorito de millones tras su estreno en noviembre de 1988.

Don Mancini, creador del 'Muñeco Diabólico' no dudó en expresar su opinión tras la filtración de la imagen, dejando en claro que no estaba de acuerdo con el cambio al indicar que "no lo conoce" en la foto de un meme.