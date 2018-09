Cartelera: Todos los estrenos para esta semana [TRÁILERS]

Conoce la cartelera programada para esta semana. A partir del 27 de septiembre llegan al menos cinco nuevas películas a nuestras salas de cine en Perú.

Entre los estrenos más esperados por la audiencia peruana se encuentran las cintas de 'Utopía' y la película de género comedia 'Johnny English 3.0'.

-ESTRENOS

Utopía

Sinópsis: Película basada en la tragedia que enlutó a varias familias en la discoteca bajo el mismo nombre en el año 2002.

Tráiler:

Pie Pequeño

Sinópsis: Una aventura animada para todas las edades, “Pie Pequeño” pone patas arriba la leyenda de Pie Grande cuando un joven y brillante Yeti encuentra algo que creía que no existía: un ser humano. Las noticias de este “pie pequeño“ le dan fama y una oportunidad con la chica de sus sueños. También arroja a la simple comunidad Yeti en un alboroto sobre qué más podría existir en el mundo más allá de su aldea nevada, en una historia alegre sobre la amistad, el coraje y la alegría del descubrimiento.

Tráiler:

El Arrullo del Demonio

Sinópsis: Chloe regresa a casa abrumada por el nacimiento de su primer bebé, intentando coger las riendas de la maternidad. A pesar de la ayuda de su madre, a Chloe le cuesta mucho, y los lloros del bebé y las exigencias le hacen sentir culpabilidad y paranoia, lo que le acaba provocando una depresión. Chloe empezará a oír voces y a ver una extraña entidad alrededor del bebé.

Tráiler:

La Esposa

Sinópsis: Joan Castleman (Glenn Close) es una buena esposa, de belleza madura y natural, la mujer perfecta. Pero lo cierto es que lleva cuarenta años sacrificando sus sueños y ambiciones para mantener viva la llama de su matrimonio con su marido, Joe Castleman (Jonathan Pryce). Pero Joan ha llegado a su límite. En vísperas de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Joe, Joan decide desvelar su secreto mejor guardado.

Tráiler:

Johnny English 3.0

Sinópsis: JOHNNY ENGLISH 3.0, es la tercera entrega de la serie de comedia de Johnny English, con Rowan Atkinson que regresa como el querido agente secreto. Esta nueva aventura comienza cuando un ataque cibernético revela la identidad de todos los agentes secretos activos en Gran Bretaña, convirtiendo a Johnny English en la única esperanza del servicio secreto. Recién salido de su retiro, English se sumerge en la acción con la misión de encontrar al hacker responsable. Como un hombre de pocas habilidades y métodos analógicos, Johnny English debe superar los desafíos de la tecnología moderna para hacer de esta misión un éxito.

Tráiler:

-CARTELERA

El Susurro del Diablo

Sinópsis: Después de morir de una extraña enfermedad que sufrió durante 3 años, una madre regresa a casa para recoger a sus hijos.

Tráiler:

La Casa con un Reloj en sus Paredes

Sinópsis: La historia cuenta el mágico y escalofriante relato de Lewis (Owen Vaccaro), un niño de 10 años quien, tras quedar huérfano, se muda a la vieja y rechinante casa de su tío, la cual tiene un misterioso reloj. Pronto, la aburrida y tranquila vida de su nuevo pueblo se ve interrumpida cuando accidentalmente, Lewis despierta a magos y brujas de un mundo secreto.

Tráiler:

Buscando...

Sinópsis: Después de que la hija de 16 años de David Kim desaparece, se abre una investigación policial. Pero 37 horas más tarde y sin una sola pista, David decide buscar en el único lugar donde nadie ha buscado todavía y donde se guardan todos los secretos hoy en día: el ordenador portátil de su hija. David debe rastrear las huellas digitales de su hija antes de que desaparezca para siempre.

Tráiler:

Apóyate en mí

Sinópsis: Charlie Thompson, un chico de quince años que queda solo al morir su padre, emprende junto a un caballo de carreras robado un peligroso viaje en busca de su tía, de la cual no tiene noticias desde hace tiempo, y un nuevo hogar.

Tráiler:

Locamente Millonarios

Sinópsis: La neoyorquina Rachel Chu es invitada por su novio, Nick Young, a la boda del mejor amigo de éste en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero también nerviosa ya que conocería a la familia de Nick, lo que Rachel descubre es que Nick ha olvidado mencionar que no solo es el heredero de una de las familias más ricas del país, sino también uno de sus solteros más buscados. Rachel es el objetivo de los celos de toda la jóvenes de la alta sociedad de Asia y, peor aún, la propia madre de Nick desaprueba también esta relación. Si bien el dinero no puede comprar amor, definitivamente puede complicar las cosas... Adaptación del best seller de Kevin Kwan sobre tres familias ricas de China que se preparan para la boda del año.

Tráiler:

Enemigo Inmortal

Sinópsis: Un agente de las fuerzas especiales lucha para proteger a una joven de una siniestra banda criminal, pero siente una misteriosa conexión con ella, como si se conocieran de otra vida.

Tráiler: